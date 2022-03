Tour fra abbazie cistercensi, incontri e rassegna musicale

(ANSA) - PARMA, 16 MAR - Un programma di iniziative pensate per diffondere la conoscenza presso il grande pubblico della prima presenza cistercense in Italia (XII-XIII sec): lo promuove fino ad ottobre l'Associazione Italiana Siti e Abbazie Cistercensi (Aisac), che lo presenta venerdì (ore 17.30) all'Abbazia di Valserena, nota come 'la Certosa di Parma' in riferimento al romanzo di Stendhal e sede del Centro Studi e Archivio della Comunicazione (Csac) dell'Università di Parma fondato da Arturo Carlo Quintavalle nel 1968.

La diffusione dei cistercensi al di qua delle Alpi, a partire dai primi insediamenti in Liguria, Piemonte, Lombardia ed Emilia, ha apportato significative innovazioni nel paesaggio, nel sistema di produzione agraria, nella gestione dei beni, ma soprattutto nella progettazione architettonica di chiese e monasteri. Il sistema insediativo ed architettonico introdotto dai cistercensi è diventato ben presto un modello di riferimento anche al di fuori dell'ordine ed i monaci stessi hanno "prestato" le loro conoscenze tecniche, architettoniche ed ingegneristiche in molti altri settori.

Ognuna delle sedi ospitanti (Abbazia di Valserena, Abbazia di Fontevivo, Abbazia di Chiaravalle della Colomba, Abbazia di Morimondo, Abbazia di Parabiago) dedicherà un incontro ad uno dei temi più significativi del primo monachesimo cistercense in Italia, con particolare attenzione agli aspetti storici e architettonici. Ogni incontro sarà completato da una visita guidata. Filo conduttore sarà la mostra 'Exordium', allestita a rotazione nelle varie sedi, che presenta con pannelli fotografici e didattici le prime abbazie dell'ordine in Italia.

Il programma prevede anche una rassegna di canto gregoriano e polifonico, sviluppata su più sedi, dedicata alla musica scritta dalle badesse. Il monachesimo femminile conta figure di grande rilevanza culturale, sebbene meno note alla tradizione storica: scrittrici ed intellettuali, monache e badesse sono state spesso anche compositrici, come Ildegarda di Bingen, Herrada di Landsberg e María González d'Agüero. (ANSA).