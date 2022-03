Superalcolici a minorenni, chiuso locale a Bologna

Il questore di Bologna Isabella Fusiello ha disposto la sospensione della licenza di somministrazione bevande e vendita di alcolici per 15 giorni a un locale di via Petroni, in zona universitaria. Sabato sera al 'La Brace', in base a quanto accertato dalla polizia locale, sono stati somministrati cocktail superalcolici a tre minorenni che, una volta scoperti dagli agenti, sono stati accompagnati dai genitori. Avvisata la questura, in base alle verifiche eseguite dalla divisione di polizia amministrativa e sociale, il questore ha disposto la chiusura del locale. Il provvedimento è stato notificato ieri sera da polizia e polizia locale. "Il controllo si inserisce negli accertamenti che svolgiamo nel fine settimana perché aumenta la presenza dei ragazzini in giro - ha spiegato, durante un incontro con la stampa in questura, Giuseppe Dinapoli, responsabile della polizia commerciale della polizia locale di Bologna - siamo sempre attenti, il consumo di alcolici da parte di minorenni è sempre in aumento".