Covid: 3.682 nuovi casi in E-R, calano i ricoveri

Sono 3.682 - 1.223.601 da inizio epidemia - i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati nelle ultime ventiquattro ore, a fronte di 20.783 tamponi eseguiti, in Emilia-Romagna dove restano stabili i ricoveri in terapia intensiva, 53 come ieri e un'età media di 65,3 anni, e calano quelli negli altri reparti Covid, 1.015, 30 in meno rispetto a ieri e un'età media di 74,5 anni. I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 32.604 - 2.067 in più rispetto a ieri - con il 96,7% del totale in isolamento a casa mentre le persone complessivamente guarite sono 1.604 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 1.174.885. Da ieri si registrano 11 decessi compresi tra i 96 anni di una donna in provincia di Bologna e i 52 anni di un uomo sempre in provincia di Bologna. Dall'inizio dell'epidemia il numero dei morti ha toccato quota 16.112. Tornando ai nuovi contagi, la zona del Bolognese è in testa con 975 casi seguita dal Modenese (447), dal Reggiano (433), dal Ferrarese (326), dal Riminese (316), dal Parmense (313), dal Ravennate (302), dal Cesenate (214), dal Piacentino (142), dal Forlivese (140) e dal circondario Imolese con 74.