'Premio alla Poesia Tonino Guerra' a Carmen Yanez

(ANSA) - RIMINI, 15 MAR - La poetessa e attivista cilena Carmen Yáñez, moglie dello scomparso scrittore e regista Luis Sepúlveda, riceverà il 'Premio alla Poesia Tonino Guerra', giunto alla seconda edizione (nel 2021 fu assegnato al regista Werner Herzog), domenica 20 marzo al Supercinema di Santarcangelo (Rimini) nell'ambito delle 'Giornate di marzo per Tonino', rassegna che dal 19 al 21 marzo si svolgerà tra Pennabilli e Santarcangelo in onore del poeta e sceneggiatore romagnolo.

Tra gli ospiti anche l'agronomo e paesaggista francese Gilles Clément, il filosofo e saggista Gilles Tiberghien, il pedagogista e filosofo Duccio Demetrio, il produttore cinematografico Carlo Degli Esposti. Un'edizione speciale quella del 2022, nel decennale della scomparsa del maestro nato il 16 marzo 1920, che vedrà importanti nomi della poesia internazionale confrontarsi con paesaggisti, filosofi ed esperti dell'ambiente sui temi cari a Guerra, che nella sua vita ha sempre unito Poesia e Natura. Un riconoscimento sarà assegnato anche a Degli Esposti: il Premio Enit 'Una foglia contro i fulmini', in omaggio al suo cinema dei territori. Il Premio rappresenta un'anteprima del Festival di Cinema dei Luoghi dell'Anima, quest'anno alla terza edizione.

Il Premio alla Poesia che sarà consegnato a Carmen Yanez è l'Anello della memoria, con l'impronta di Werner Herzog, che l'anno scorso ha ricevuto a sua volta il riconoscimento; un'impronta come quella che Guerra spesso usava nei suoi dipinti come decoro. La sera del 21 settembre, poi, sul palcoscenico del Teatro Vittoria di Pennabilli andrà in scena lo spettacolo 'L'infinità dei tempi Galaktion', del Teatro Municipale Sandro Mrevlishvili di Tbilisi, in Georgia. (ANSA).