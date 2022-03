Musica: Trever Keith, due date italiane in veste acustica

(ANSA) - CESENA, 15 MAR - Trever Keith, voce e chitarra dei Face To Face, torna in tour in un'inedita veste acustica. Il leader della band californiana sarà in Italia per due show, il 29 aprile all'Arci Dallò di Castiglione delle Stiviere (Mantova) e al 30 aprile al Vidia Club di Cesena. Trever sarà accompagnato da Austin Lucas, noto nell'ambiente folk punk americano e per aver partecipato al 'Revival Tour' in compagnia di Chuck Ragan e Frank Turner.

Saranno due concerti graditi dai fan dei Face To Face, dopo la cancellazione del loro tour europeo e la conseguente uscita dalla line-up della tappa italiana di 'Punk In Drublic' in programma il 22 maggio al Carroponte di Sesto San Giovanni (Milano).

Trever Keith, 52 anni, è musicista, produttore e proprietario di un'etichetta discografica in California; è fondatore del gruppo punk so-cal Face to Face ed è stato cantante e chitarrista della band sin dal loro inizio nel 1991. E' anche proprietario e fondatore di alcune etichette discografiche indipendenti. (ANSA).