Covid: quasi 2.300 casi e altri 17 decessi, calo ricoveri

Sono quasi 2.300 i nuovi casi di coronavirus in Emilia-Romagna, rilevati da più di 24mila tamponi nelle ultime 24 ore. I ricoveri sono di nuovo in calo ma i decessi registrati sono 17, tra i quali i più giovani un 63enne del Parmense e un 65enne del Ferrarese. Nel bollettino quotidiano la Regione fa un bilancio di due mesi della piattaforma per l'autotesting: caricati oltre 45mila tamponi rapidi antigenici. Per quanto riguarda i ricoveri di pazienti Covid-19, nelle terapie intensive ad oggi ci sono 53 persone, due in meno da ieri, età media 65 anni. Negli altri reparti ci sono 1.045 degenti, 33 in meno da ieri. Complessivamente i casi attivi sono 30.540 (+448), il 96% in isolamento a casa perché non necessita di cure ospedaliere.