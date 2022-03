Coop Alleanza 3.0 spegne insegne nei negozi quando sono chiusi

(ANSA) - MILANO, 15 MAR - Coop Alleanza 3.0 ha deciso di spegnere dai prossimi giorni la luce delle insegne durante la chiusura notturna nei suoi 350 punti vendita, presenti dal Friuli-Venezia Giulia alla Puglia. Un modo per accogliere la richiesta del governo di utilizzare l'energia senza sprechi, vista la situazione causata dalla guerra in Ucraina e nel contempo fare una scelta ecologica e sostenibile.

"Spegniamo quando non serve" è quindi la scelta di Coop. le insegne degli oltre 350 punti vendita di Coop Alleanza 3.0 presenti dal Friuli Venezia Giulia alla Puglia saranno spente durante la chiusura notturna.

La stima è che lo spegnimento delle insegne porterà al risparmio di circa 1,8 milioni di kilowattora all'anno, corrispondenti alla mancata immissione in atmosfera di circa 630 tonnellate di CO2, pari alla piantumazione di circa 900 alberi.

Questo, spiegano da Coop, è un ulteriore tassello dell'impegno costante per ridurre i consumi di energia cercando di utilizzarla nel modo più efficiente in tutte le fasi di sviluppo e di gestione dei punti vendita, dei magazzini e delle sedi amministrative. (ANSA).