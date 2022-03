MotoGp: a Imola una mostra fotografica dedicata a Simoncelli

(ANSA) - IMOLA, 14 MAR - Una mostra fotografica alla Rocca Sforzesca di Imola dedicata alla figura di Marco Simoncelli, il campione romagnolo di motoGP morto il 23 ottobre 2011 sull'asfalto di Sepang mentre correva sulla sua Honda il Gran Premio della Malesia, apre la nuova stagione espositiva dei Musei Civici. La mostra 'Il silenzio. La corsa epica di Marco Simoncelli' sarà aperta al pubblico dall'1 aprile al 12 giugno: il percorso è strutturato come un grande racconto per immagini realizzato dal fotografo Mirco Lazzari, che attraverso il suo obiettivo restituisce in circa cinquanta scatti non solo il personaggio pubblico di Simoncelli, reso noto dalle sue imprese agonistiche, ma anche diversi aspetti più intimi e meno noti, raccontando emozioni, fatiche, speranze e la sua umanità.

Proprio la capacità di cogliere a fondo il lato emotivo dei protagonisti delle sue foto rende il progetto di Lazzari molto più che un reportage di una carriera sportiva, avvicinandolo piuttosto a un racconto partecipato e affettuoso, sostenuto dal sentimento dell'amicizia.

"Questo progetto - racconta il fotografo - è un omaggio a un ragazzo speciale, che ha regalato grandi emozioni. Per ricordare una persona come Marco Simoncelli, che viveva di emozioni, credo sia fondamentale provare a ritrasmetterle, cercando di farle rivivere attraverso quello che di lui ancora abbiamo nella mente: i ricordi e, appunto, le immagini". Il singolare accostamento proposto dai musei civici imolesi tra il racconto della "cavalcata" sportiva di Simoncelli e le collezioni d'armi e di armature esposte nella Rocca Sforzesca suggerisce al pubblico un parallelismo tra il pilota e i cavalieri rinascimentali, un'analogia in un certo senso anticipata nel sottotitolo stesso della mostra. (ANSA).