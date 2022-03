Mostre: Roberto Baroncini, le 'Storie che ho scritto di voi'

(ANSA) - BOLOGNA, 14 MAR - 'Storie che ho scritto di voi', 150 pagine per trenta racconti illustrati di altrettanti artisti emiliano-romagnoli, è il progetto dell'artista Roberto Baroncini che sarà ospitato negli spazi espositivi dell'Assemblea legislativa, a Bologna, dal 17 marzo al 4 aprile. I ritratti, accompagnati dalla parte testuale, sono stati raccolti in un libro che sarà presentato contestualmente all'inaugurazione della mostra che porta lo stesso titolo.

"Quando ho deciso di affrontare il tema del ritratto - spiega l'artista - ho pensato di partire da un cambio di prospettiva: mescolare la parola all'immagine. Così, coinvolgendo pittori, scrittori, registi, danzatori, coreografi, critici d'arte, poeti e fotografi d'ambo i sessi, ho chiesto loro di accompagnare i propri ritratti con un pensiero personale". "Un lavoro - commenta la presidente dell'Assemblea legislativa, Emma Petitti - che mette insieme fotografia, visione, anima e racconto.

Perché dietro a ogni ritratto c'è la storia di una persona, il suo desiderio di mostrarsi come magari non fa mai. Grazie a questo progetto, le artiste e gli artisti protagonisti della mostra avranno modo di farsi conoscere al pubblico in una veste diversa dal solito".

La mostra è visitabile dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 18. Per accedere, prenotare alla mail: gabinettopresidenteal@regione.emilia-romagna.it. È obbligatorio essere in possesso di Green pass rafforzato, indossare la mascherina, rilevare la temperatura mediante termoscanner all'ingresso, igienizzare le mani, mantenere sempre la distanza di sicurezza dagli altri visitatori. (ANSA).