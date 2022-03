'La prima festa dell'amore' con Cosmo a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 14 MAR - È alle porte 'La prima festa dell'amore' di Cosmo, tre show in programma all'Arena Parco Nord di Bologna nelle serate del 15 e 16 aprile - già sold out - e nella giornata del 18 aprile, Pasquetta. Esperienze in musica articolate come un vero e proprio Festival: tre esibizioni nelle prime due date e cinque nella speciale maratona del lunedì introdurranno il live di Cosmo.

"'La prima festa dell'amore' - spiega l'artista - non sarà solo il live più lungo e intenso che farò quest'anno, ma un vero e proprio festival, di cui ho scelto tutti gli ospiti. Lunedì 18 aprile sarà una giornata unica e speciale: si partirà coi dj set alle 13 all'esterno del tendone, l'impianto sarà montato su Augusto, il furgone che mi accompagna da dieci anni, si potrà mangiare e dopo un po' ci si trasferirà all'interno del tendone, fino alle 23. Il mio live sarà sempre in chiusura delle giornate, ma non ha senso venire tardi e perdersi tutto il resto: Hugo Sanchez & Foresta sono tra gli artisti che mi hanno insegnato di più in questi anni e non a caso aprono tutte le giornate, fanno sciogliere i cuori. Il viaggio del suono continuerà ogni volta in modo diverso, tutti gli ospiti ci porteranno in sentieri sotterranei del ritmo, ciascuno a suo modo, ciascuno con la propria magia".

Cosmo si conferma appassionato conoscitore dell'underground italiano, mettendo il palco a disposizione di coloro che a suo avviso sono tra gli artisti più interessanti: Hugo Sanchez & Foresta, Whitemary, Tamburi Neri, Luce Clandestina, Dame Area, Cobra, Luwei, Steve Pepe, Tropicantesimo. 'La prima festa dell'amore' sarà l'occasione per Cosmo di portare per la prima volta live il suo nuovo album 'La terza estate dell'amore'.

(ANSA).