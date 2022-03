'Gli Altri' secondo Kepler-452 al Teatro Tempio di Modena

(ANSA) - MODENA, 14 MAR - Il cartellone di ERT-Teatro Nazionale prosegue al Teatro Tempio di Modena con lo spettacolo di Kepler-452 'Gli Altri - Indagine sui nuovissimi mostri', in scena dal 15 al 27 marzo. Dal 2015 la compagnia bolognese indaga le strade, le periferie, i luoghi della quotidianità per osservare la realtà con la lente della scena: ne sono nati lavori come 'Il giardino dei ciliegi - Trent'anni di felicità in comodato d'uso', che si è aggiudicato il premio Rete Critica 2018, o 'F. Perdere le cose' entrambi prodotti da ERT. Ora, in attesa del debutto a ottobre della nuova produzione 'Il Capitale', Kepler-452 porta in scena un reportage teatrale che indaga una particolare categoria di 'Altri'.

"Noi teatranti - spiega la compagnia - dedichiamo molte energie a raccontare quella che ci pare una verità evidente: che coloro che tipicamente sono percepiti come altri (stranieri, senzatetto, persone LGBT+...) non devono essere considerati una minaccia, un nemico, un mostro. Allo stesso tempo non ci accorgiamo che stiamo costruendo una nuova e più pericolosa categoria di Altri: quelli che odiano gli Altri tradizionali.

Sono quelli che scrivono commenti mostruosi sui social e che noi condividiamo a nostra volta per raccontare alla comunità a cui apparteniamo che gli Altri sono dei mostri". In un reportage teatrale collegato a internet, Kepler-452 porta sulla scena gli esiti della sua indagine, degli incontri, dei momenti di vita che hanno il desiderio di andare oltre il giusto sgomento e spingersi un po' più in là. 'Gli Altri - Indagine sui nuovissimi mostri' è in fondo - spiega ancora Kepler - soprattutto, "un tremendo desiderio di uscire dal nostro isolamento e cercare di incontrare quella parte del Paese che ci siamo ostinati a considerare minoritaria, inimmaginabile e che ora si sta mostrando in tutta la propria potenza". (ANSA).