Danza: Kafing con "Cartes Blanches" al Comunale di Modena

(ANSA) - MODENA, 14 MAR - 'Cartes Blanches', l' ultimo spettacolo della compagnia francese Käfig, arriva al Teatro Comunale di Modena (unica data in Italia) il 15 marzo alle 20.30, nono appuntamento della stagione di danza. Nato nel 2016 per celebrare i vent'anni della compagnia, fondata da Mourad Merzouki, attuale direttore artistico e coreografo dello spettacolo, 'Cartes Blanches' rimanda ai fogli bianchi, alla libertà di creare, alla possibilità di scrivere e riscrivere la storia di un incontro, di un'avventura e di un'amicizia al di là delle strade poi intraprese dai singoli, come coreografi e artisti indipendenti.

"Questo incontro è stato vissuto come il ritrovarsi di vecchi amici e complici - spiega Merzouki - con l'idea di mettere in luce i passaggi che hanno segnato le diverse creazioni della compagnia, venti anni di incontri, di successi, di gesti, di parole. Venti anni danzati da chi è stato testimone di questa epopea". Nello spettacolo il coreografo utilizza ancora una volta la danza di strada con un approccio narrativo e non come forma di dimostrazione free style. Un divano, delle sedie, dei tappeti: in questa scenografia Merzouki mette in movimento istanti di vita comune e la memoria dei corpi di questi danzatori d'eccezione, che si ritrovano oggi a testimoniare la loro singolare avventura. In scena Yann Abidi, Rémi Autechaud, Kader Belmoktar, Brahim Bouchelaghem, Sabri Colin, Hafid Sour.

Mourad Merzouki è una figura di spicco del movimento hip-hop che, a partire dagli anni novanta, crea spettacoli unendo circo, arti marziali, arti plastiche, video e musica. Senza perdere di vista le radici del movimento, le sue radici sociali e geografiche, ha sdoganato la danza e la cultura hip hop dal suo contesto originario per farne un linguaggio artistico 'totale'.

(ANSA).