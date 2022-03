Covid: in E-R 2mila nuovi casi, aumentano i ricoveri

Poco più di duemila nuovi casi di coronavirus in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore, rilevati su 9.700 tamponi, mentre salgono i ricoveri nei reparti Covid e la situazione è stabile nelle terapie intensive. Altri 16 decessi riportati dal bollettino quotidiano della Regione, tra cui - la più giovane - una paziente di 61 anni nel Bolognese.

Nel dettaglio, i pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive sono 55 (due in meno da ieri), età media 65 anni. Negli altri reparti Covid ci sono sono 1.078 pazienti (+29).

Complessivamente i casi di coronavirus attivi sul territorio sono 30.095 (-177 da ieri), di cui il 96% in isolamento a casa.