Ucraina:Bologna, in migliaia a salita a San Luca per la pace

(ANSA) - BOLOGNA, 13 MAR - Migliaia di bolognesi hanno preso parte, nel pomeriggio, al pellegrinaggio al Santuario della Beata vergine di San Luca, guidati dall'Arcivescovo, cardinale Matteo Zuppi, per pregare per la pace e chiedere la fine del conflitto in corso tra Russia e Ucraina. La salita al colle che domina la città emiliana ha visto camminare fianco a fianco sotto i portici fedeli cattolici, greco-cattolici, ortodossi, ucraini, russi e delle altre comunità cittadine.

"Siamo qua facendo nostro l'appello di Papa Francesco di oggi così chiaro - ha osservato Zuppi attorniato dalle emittenti televisive -: fermatevi, non è pensabile continuare una cosa assolutamente senza senso. Chiediamo davvero che si fermi tutto" che si aprano "i corridoi che dovrebbero esserci subito e che Maria aiuti a ritrovarsi come fratelli".

Il pellegrinaggi ha preso il via alle 16 dall'arco del Meloncello accompagnata dalla recita del Rosario e da canti in diverse lingue. All'arrivo al Santuario l'Icona della Madonna si è affacciata alla loggia centrale.

Il cardinale Zuppi, insieme al Vescovo Ambrozie, Vicario per le parrocchie moldave del Patriarcato di Mosca in Italia, e altri rappresentanti delle comunità cattoliche e ortodosse presenti in città, ha alimentato con l'olio la lampada votiva che resterà accesa davanti all'Immagine.

Ad animare la preghiera anche la comunità greco cattolica ucraina bolognese guidata da don Mykhailo Boiko. Al termine del pellegrinaggio il Piccolo Coro 'Mariele Ventrei dell'Antoniano ha intonato alcuni canti. Alle 19 tutte le campane delle chiese dell'Arcidiocesi hanno suonato a distesa in una sorta di invito alla speranza e all'impegno per la pace. (ANSA).