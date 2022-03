Covid: 2.725 nuovi casi in E-R, 5 i decessi

(ANSA) - BOLOGNA, 13 MAR - Sono 2.725 - 1.215.649 da inizio epidemia - i nuovi casi di positività al Covid registrati in Emilia-Romagna nelle ultime ventiquattro ore a fronte di 13.722 tamponi eseguiti. I pazienti ricoverati nelle terapie intensive sono 57, uno in meno rispetto a ieri mentre quelli ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.049, 8 in più rispetto a ieri.

I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 30.275, 900 in più di ieri. Di questi, le persone in isolamento a casa sono 29.169, il 96,3% del totale. I guariti sono 1.820 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 1.169.306.

Da ieri si registrano 5 decessi compresi tra i 69 e i 94 anni. In totale, dall'inizio dell'epidemia i morti in regione sono stati 16.068. Tornando ai nuovi contagi e alla loro diffusione sul territorio, l'area di Bologna è in testa con 687 seguita da Modena (406), Reggio Emilia (277), Ravenna (229), Ferrara (217), Rimini (207), Parma (204), Cesena (193), Forlì (125), Piacenza (111) e Circondario imolese con 69.

Sul fronte della campagna vaccinale al primo pomeriggio sono state somministrate complessivamente 10.219.906 dosi; sul totale sono 3.763.693 le persone oltre i 12 anni che hanno completato il ciclo vaccinale, il 93,7 % mentre le terze dosi fatte sono 2.695.567. (ANSA).