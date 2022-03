Fiera Sigep apre a Rimini con un omaggio all'Ucraina

Il Sigep è tornato e con lui il mondo del foodservice dolce, che da oggi a mercoledì 16 marzo si è dato appuntamento alla fiera di Rimini. Il Salone di Italian Exhibition Group (Ieg) dedicato a gelateria, pasticceria, panificazione e caffè ha richiamato una folla di operatori fin dalle prime ore della mattina, desiderosa - dopo due anni - di conoscere le novità e incontrare i big del mercato. La cerimonia d'apertura ha avuto un toccante avvio con un omaggio all'Ucraina, con l'esposizione video della bandiera sventolante.

La parola è poi passata agli inauguratori. "Io penso che questa manifestazione, nelle eccellenze che presenta - ha esordito il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini -, sia simbolicamente quel mattone da cui ripartire per cercare di far andare meglio le cose". Per il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, "Sigep inaugura una nuova stagione di normalità per il territorio. Una testimonianza della grande volontà di affrontare il futuro come una sfida". Gian Marco Centinaio, sottosegretario per le politiche agricole, ha concluso: "Tutte le filiere produttive sono nel bel mezzo di una tempesta perfetta. L'attenzione del Governo, oltre a essere orientata a ottimizzare gli aiuti del Pnrr e dei fondi europei, è rivolta a combattere fenomeni speculativi che si abbattono anche sulla filiera del grano e dell'agroalimentare".