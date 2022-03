Covid: in E-R oltre 2.700 casi, terapie intensive stabili

In Emilia-Romagna i nuovi casi di coronavirus sono 2.730 rilevati su oltre 18mila tamponi delle ultime 24 ore; sono stabili i pazienti nelle terapie intensive mentre calano quelli dei reparti Covid. Altri cinque decessi registrati oggi. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive regionali sono 58 (numero invariato rispetto a ieri), età media 65 anni. Per quanto riguarda i ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.041 (-7 rispetto a ieri), età media 74 anni. Complessivamente i casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 29.376 (+459), di cui il 96,2% in isolamento a casa.

Agenzia ANSA Covid: l'Emilia-Romagna torna in zona bianca - Emilia-Romagna Il cambio scatterà da lunedì 14 marzo (ANSA)