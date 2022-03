Animali tenuti in spazi angusti, sanzionata azienda agricola

Teneva legati in spazi angusti e in condizioni di scarsa illuminazione, quindi in condizioni non idonee al loro benessere, cinque maiali, due cavalli e due asini. Protagonista della vicenda, emersa da un controllo dei Carabinieri della stazione forestale di Gualtieri, nel Reggiano, il titolare di una azienda agricola della provincia di Reggio Emilia, raggiunto da sanzioni amministrative per oltre 9.000 euro. La somma, a quanto appreso, tiene conto anche di sanzioni relative a aspetti amministrativi legati alle anagrafi zootecniche e alla tenuta dei registri con riferimento anche ad altri animali. A seguito dei controlli eseguiti dai militari forestali è stata identificata e sanzionata, per un totale di 4.100 euro, una persona che aveva trasportato alcuni cavalli presso l'azienda, in assenza di titoli autorizzativi e di documentazione di trasporto.