Ucraina: 'La guerra di Ljubov', podcast E-R su solidarietà

(ANSA) - BOLOGNA, 11 MAR - Ljubov Sandulovych è ucraina ma è arrivata a Bologna nel 2011, dove ha cresciuto i suoi figli ed è diventata presidente dell'Associazione Italia-Ucraina. Dal 2014, da quando sono scoppiate le prime rivoluzioni nelle piazze ucraine, ha paura. Ljubov racconta la sua storia nel podcast 'La guerra di Ljubov. Dall'Emilia-Romagna solidarietà al popolo ucraino' realizzato dal Servizio informazione dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna e online da oggi su diverse piattaforme.

Il racconto è stato raccolto in presa diretta l'8 marzo in occasione della Festa internazionale della donna e della presenza di Ljubov Sandulovych in Assemblea legislativa: "Il destino ha voluto che mio figlio sia tornato a vivere in Ucraina e ora è lì con sua moglie" racconta Ljubov. E anche se il paese dove vivono è vicino al confine europeo, "ci sono bombardamenti ovunque, si sentono i missili e gli spari". Poi, continua Ljubov nel podcast della Regione, ci sono gli esodi degli sfollati, che vogliono raggiungere i confini per trarsi in salvo, ma "la strada in macchina è quasi impraticabile, i treni sono pochissimi e solo per donne e bambini. Molti si incamminano anche se ci sono migliaia di chilometri da percorrere sotto i bombardamenti". (ANSA).