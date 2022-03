Turismo: nuovo portale web per l'Unione Pedemontana Parmense

(ANSA) - PARMA, 11 MAR - Si chiama Vallidiparma.it, ed è il nuovo portale turistico dell'Unione Pedemontana Parmense, presentato ufficialmente oggi in Rocca Sanvitale a Sala Baganza, sede dell'Ufficio Informazione e Accoglienza Turistica (Iat). Un luogo virtuale a portata di clic, accompagnato dal logo con il claim "Vivi il bello, gusta il buono", che vuole essere il punto di riferimento a 360 gradi per i turisti che desiderano visitare le ricchezze storiche, artistiche e naturali del territorio e gustare le sue eccellenze enogastronomiche famose in tutto il mondo, come il Parmigiano-Reggiano, il Prosciutto di Parma, la Malvasia e il Salame di Felino.

Vallidiparma.it offre, anche in inglese, le informazioni che riguardano eventi, musei e mostre, nonché le diverse tipologie e i contatti delle strutture ricettive e di ristorazione, suggerendo soluzioni e itinerari diversificati per venire incontro alle differenti esigenze di coloro che intendono trascorrere qualche giorno nei territori della Pedemontana (Collecchio, Felino, Sala Baganza e Traversetolo). Il portale è organizzato in cinque macroaree: "Vivi & Gusta", "Cultura & Cammini Religiosi", "Sport & Natura", "Eventi" e "Pianifica il tuo viaggio". È inoltre presente una sezione che consente di andare alla scoperta dei luoghi di interesse dei quattro comuni.

