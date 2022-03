Nuovo allestimento per sette sale del Museo Nazionale di Ravenna

(ANSA) - RAVENNA, 11 MAR - Sette sale del Museo Nazionale di Ravenna sono interessate da un nuovo allestimento: quattro dedicate alla pittura, due alle ceramiche e una agli oggetti devozionali. Frutto di un lungo lavoro composto da molteplici fasi, dalla ricerca d'archivio al restauro, dagli accordi con istituzioni alla progettazione dei nuovi sistemi espositivi, il percorso sarà fruibile al pubblico dal 20 marzo. "È un progetto ambizioso per un museo statale - spiega la direttrice del Museo, Emanuela Fiori - ma è stato pensato affinché l'arrivo del capolavoro di Nicolò Rondinelli, tornato in città grazie al progetto del ministero della Cultura '100 opere tornano a casa', non fosse un'occasione sprecata.

Ristudiando le opere pittoriche già presenti e firmando importanti convenzioni con altri istituti museali autonomi nazionali abbiamo creato un racconto che restituisce dignità a questa collezione di dipinti che, seppur piccola, è un vero excursus nell'arte romagnola tra XV e XVIII secolo". Le prime quattro sale ospitano opere rilevanti per la pittura del territorio, come la Resurrezione dipinta da Luca Longhi, concessa in prestito pluriennale dalla Pinacoteca Nazionale di Bologna. Nelle tre sale successive ceramiche istoriate, maioliche arcaiche e oggetti devozionali acquisiscono maggiore risalto grazie alle vetrine espositive e al rinnovato assetto illuminotecnico. "La collaborazione con il Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza - sottolinea Giorgio Cozzolino, direttore regionale Musei Emilia-Romagna - ha consentito il rientro a Ravenna di una serie di maioliche, in parte coinvolte nei dolorosi avvenimenti della seconda guerra mondiale. Grazie poi alla convenzione con la Soprintendenza di Ravenna verrà esposto anche un nucleo di ceramiche provenienti dallo scavo della Chiesa di Santa Croce, così come tornano visibili nell'ultima sala piccole ma preziose testimonianze tessili rinascimentali". (ANSA).