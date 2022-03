Covid: Ausl Bologna, c'è risalita 800 positivi e Rt a 0,8

"La pandemia non è per niente scomparsa e dà segnali di ripresa, negli ultimi giorni c'è stata una risalita e i positivi sono circa 800, che è un numero importante. L'Rt è intorno allo 0,8. Siamo sotto la soglia di riproduzione naturale e non creerei allarmi, ma va ricordato che l'emergenza non è ancora finita". Lo ha detto Paolo Bordon, direttore generale della Ausl di Bologna, a margine dell'inaugurazione dell'hub di piazza XX settembre, a Bologna, installato per l'accoglienza dei profughi in fuga dall'Ucraina.