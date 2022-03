Covid: 2.900 casi in Emilia-Romagna, giù i ricoverati

Sono 2.910 in nuovi casi di Coronavirus in Emilia-Romagna, confermano la frenata della discesa dei contagi, su 18.556 tamponi. Ma continua il calo di ricoveri negli ospedali. Nelle terapie intensive ci sono 58 pazienti (-4), età media 65,8 anni e negli altri reparti Covid le persone sono 1.048 (-22), età media 74 anni. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 670 nuovi casi più 77 dell'Imolese, poi Modena (486). I casi attivi risalgono a 28.918 (+745), il 96,2% in isolamento a casa, i guariti sono 2.153 e si contano altri 12 morti, tra cui anche una 58enne nel Piacentino.