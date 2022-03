Turismo: Castellarano nel circuito dei Castelli del Ducato

(ANSA) - CASTELLARANO (REGGIO EMILIA), 10 MAR - Il Comune reggiano di Castellarano, con il suo borgo antico, il castello, la Rocchetta e i percorsi naturalistici, entra in "Castelli del Ducato di Parma, Piacenza, Guastalla e Pontremoli con itinerari verso Reggio Emilia e Cremona". Castellarano si inserisce così ulteriormente nei circuiti turistici nazionali, per accogliere visitatori da tutta Italia e, in fase di ripartenza del turismo internazionale, da tutto il mondo con la sua storia, le bellezze naturali e i piaceri dell'enogastronomia.

Castellarano è' un borgo storico fluviale molto suggestivo - tra vicoli in pietra, slarghi e piazzette restaurate, case e palazzi ben tenuti - a cui si accede da una antica Rocchetta, primo scenografico avamposto a protezione del centro.

Il borgo della Valle del Secchia è sempre visitabile gratuitamente. Le sale espositive della Rocchetta sono aperte da gennaio a dicembre, ogni primo e ultimo weekend del mese. Sono possibili visite guidate su richiesta e visite a tema al paese, in occasione di feste ed eventi. Prenotazione obbligatoria per i gruppi. (ANSA).