Kepler-452 indaga gli hater, 'i nuovissimi mostri'

(ANSA) - MODENA, 10 MAR - Il Teatro Tempio di Modena ospita dal 15 al 27 marzo 'Gli Altri-Indagine sui nuovissimi mostri' di Kepler-452, compagnia nata nel 2015 a Bologna dall'incontro tra Nicola Borghesi, Enrico Baraldi e Paola Aiello, con il desiderio di "aprire le porte dei teatri, uscire, osservare, attraverso la lente della scena, ciò che c'è fuori, nell'incrollabile convinzione che la realtà abbia una forza drammaturgica autonoma". In attesa di poter assistere in ottobre al debutto della nuova produzione Ert (Emilia-Romagna Teatro) 'Il Capitale', la compagnia porta in scena un reportage teatrale su una particolare categoria di 'Altri', gli hater, odiatori di professione.

"I loro profili - spiegano gli artisti - hanno un aspetto straniante: persone comuni (giovani studenti, amanti dei cani e dei gatti, genitori premurosi, lavoratori) che, tra foto di vacanze e di animali, alimentano roghi virtuali. Ma chi sono questi Altri? Chi c'è dietro quel commento razzista irripetibile? Che esseri umani si nascondono dietro quei profili? Perché scrivono quelle cose, perché le pensano? Si identificano con quello che scrivono? Da dove viene tutto questo odio? Lo spettacolo nasce dal desiderio della compagnia di entrare in contatto con queste persone, questi Altri, di trascorrere del tempo insieme a loro e cercare di capirli. Che effetto fa incontrarli in carne e ossa? Come possiamo parlare con loro veramente, senza paternalismo? Che effetto fa questo tentativo? È possibile? È utile? In scena racconteremo in un reportage teatrale connesso live a internet gli esiti di questa indagine, di questi incontri, di questi momenti di vita che hanno il desiderio di andare oltre il giusto sgomento e spingersi un po' più in là, dove anche la follia del razzismo e del fascismo possono essere ascoltate, senza per questo rinunciare di un passo alle proprie posizioni". (ANSA).