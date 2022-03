Investito da un autobus, muore 35enne a Piacenza

Un uomo di 35 anni è morto nel tardo pomeriggio a Piacenza dopo essere stato travolto da un autobus di linea. È accaduto vicino alla stazione ferroviaria e sulla dinamica sono in corso gli accertamenti della polizia stradale. Pare che l'uomo stesse attraversando la strada quando, all'improvviso, è sopraggiunto il bus che lo ha centrato in pieno. Il 118 lo ha rianimato sul posto e trasportato d'urgenza all'ospedale dove però è morto poco dopo l'arrivo in ambulanza.

(ANSA).