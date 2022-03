'Il paesaggio che cura',foto in mostra al S.Orsola Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 10 MAR - I parchi, i giardini e le aree verdi dell'Emilia-Romagna come luoghi di benessere e di socialità ritrovata, dopo la forzata chiusura causata dalla pandemia.

In occasione dell'imminente 'Giornata Nazionale del Paesaggio', in programma il 14 marzo, la Regione Emilia-Romagna in collaborazione con la Fondazione Policlinico Sant'Orsola di Bologna organizza, dal 12 al 26 marzo una mostra fotografica dal titolo "Il paesaggio che cura", esito di un concorso fotografico indetto nell'edizione 2021 della rassegna regionale 'Vivi il Verde'. La mostra sarà inaugurata venerdì 11 marzo, alle 16.30, nel chiostro del Padiglione 3 del policlinico Sant'Orsola (via Albertoni, 15 Bologna). L'ingresso è libero (lunedì-venerdì ore 7-19, sabato ore 7-13, domenica chiuso).

"Il paesaggio è un concetto complesso, mutevole in base alle epoche, e la sua interpretazione con il passare del tempo è diventata più complessa - commenta l'assessore regionale alla Cultura e Paesaggio, Mauro Felicori - la mostra fotografica, così come il volume, mettono l'accento sulla visione più emotiva del paesaggio: gli scatti dei partecipanti esprimono il rapporto tra paesaggio ed essere umano, che si caratterizza sempre in una relazione benefica".

Una giuria della Regione Emilia-Romagna e della Fondazione Policlinico Sant'Orsola onlus ha selezionato i 26 scatti più significativi per la mostra: un racconto per immagini dedicato alle emozioni e alle relazioni che donne e uomini, bambine e bambini, alimentano immergendosi nel paesaggio e nella natura.

Tutte le immagini sono accompagnate dal commento degli autori degli scatti e un volume, a cura di Fabio Falleni, Rosella Ghedini e Carlo Tovoli (Patrimonio culturale Focus, Regione Emilia-Romagna, 2022). (ANSA).