Energia: Nordmeccanica, volano ordini macchine basso consumo

(ANSA) - MILANO, 10 MAR - Volano le richieste per le nuove macchine per gli imballaggi alimentari prodotte a Piacenza che consentono di ridurre i costi energetici di produzione dell'80%.

A fine gennaio 2022, Nordmeccanica, produttore mondiale di macchine per gli imballaggi flessibili, ha già raccolto ordini pari al 70% del fatturato 2021, che è stato di 110 milioni di euro.

Le nuove macchine a basso consumo, denominate "Nordmeccanica Triplex one shot", consentono di realizzare le buste per la pasta e altri alimenti, e sono state presentate ai clienti della società a metà 2021.

"La capacità delle nostre nuove macchine di ridurre drasticamente i consumi energetici ha impresso un'accelerazione ai nuovi ordini da quando i costi delle materie prime energetiche hanno iniziato a salire", spiega Vincenzo Cerciello, Direttore tecnico di Nordmeccanica.

"Il minor assorbimento energetico è stato ottenuto grazie a tre ingredienti", prosegue Cerciello: "per prima cosa, la digitalizzazione spinta, che consente di ottimizzare il lavoro della macchina, attraverso l'analisi dei dati, la memorizzazione dei settaggi operativi e il controllo da remoto. Secondo, l'integrazione di lavorazioni diverse su un unico apparecchio, che può fare più cose in maniera più efficiente. Terzo, la riduzione dei tempi di produzione, nell'ordine del 50%". (ANSA).