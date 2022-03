Patti Smith in concerto il 31 luglio a Cervia

Patti Smith sarà in concerto domenica 31 luglio in piazza Garibaldi a Cervia (Ravenna): la nuova data si aggiunge a quella già programmata il 27 luglio a 'Rock in Roma'. La 'sacerdotessa' del rock ripercorrerà la sua lunga e prolifica carriera, accompagnata sul palco dal figlio Jackson Smith alla chitarra, dall'amico di lunga data Tony Shanahan al basso e dal batterista Seb Rochford.

Patti Smith si è conquistata di diritto un posto nell'olimpo delle leggende del rock. Tra gli artisti più influenti di sempre, cantautrice e poetessa di enorme talento, viene spesso citata da illustri colleghi come grande fonte di ispirazione, da Michael Stipe (R.E.M.) a Morrissey e Johnny Marr (The Smiths), da Madonna agli U2 a molti altri, al punto da presenziare alla cerimonia del Nobel per la letteratura al posto di Bob Dylan, per suo espresso desiderio. Brani come "People Have The Power", "Gloria" (cover del brano dei Them di Van Morrison), "Dancing Barefoot" e "Because The Night", scritta insieme a Bruce Springsteen, sono vere e proprie pietre miliari della musica e dell'immaginario collettivo. Icona del rock vivente, nella sua carriera di oltre quarant'anni ha attraversato il punk diventandone l'icona, analizzato il mondo in tutte le sue forme d'arte, attraverso la musica, la fotografia, la poesia, i romanzi, la pittura e la scultura. (ANSA).