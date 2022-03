Famiglia vuole sangue no vax, dimesso il bambino operato

E' stato dimesso il bambino operato al Policlinico di Sant'Orsola per una grave cardiopatia congenita finito al centro di uno scontro legale tra l'ospedale e la famiglia, residente nel Modenese, che per sottoporre il piccolo all'intervento non voleva trasfusioni da sangue di persone non vaccinate contro il Covid.

Il delicato intervento, spiega l'ospedale, è stato eseguito con successo nei giorni scorsi dalle equipe cardiologica, cardiochirurgica e anestesiologica dell'Irccs. Il bambino ora sta bene ed è tornato a casa con i suoi genitori. Continuerà ad essere seguito dal Centro. Il giudice tutelare di Modena aveva accolto il ricorso del policlinico, dicendo che il piccolo doveva essere operato e che c'era la garanzia di sicurezza nel sangue, qualunque fosse la provenienza. (ANSA).