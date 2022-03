Musica: Zucchero, 'data zero' tour il 15 aprile a Rimini

Sarà l'Rds Stadium di Rimini a ospitare il 15 aprile la 'data zero' del tour di Zucchero 'Sugar' Fornaciari. I biglietti per questa data sono disponibili dalle 14 di mercoledì 9 marzo su TicketOne e nei circuiti di vendita e prevendite abituali.

La 'data zero' anticiperà il 'Word Wild Tour 2022' di Zucchero, che partirà in primavera dall'Uk e lo porterà sui palchi di tutto il mondo. In Italia Zucchero sarà protagonista sul palco dell'Arena di Verona con 14 concerti unici, dal 25 aprile all'11 maggio. Per informazioni sui biglietti: www.friendsandpartners.it e www.ticketone.it. (ANSA).