Lavoro: udienza Les Copains, azienda non oppone fallimento

Udienza in tribunale a Bologna sull'istruttoria prefallimentare per la Super Srl, azienda proprietaria del marchio di moda 'Les Copains', che vede a rischio 35 lavoratori, in maggioranza donne. Il giudice, informa la Filctem-Cgil, si è riservato di pronunciarsi sull'istanza di fallimento richiesta dalle lavoratrici e l'azienda Super ha manifestato la sua volontà di non opporsi.

Le lavoratrici "hanno esposto le loro evidenze di possibile ripresa dell'attività, bloccata in corso d'opera il 17 febbraio, auspicando che l'attività venga ripresa e che non si perdano azienda, marchio e professionalità, che una volta perse impoverirebbero per sempre un territorio", dice il sindacato, ricordando per l'8 marzo "la tenacia e la determinazione che caratterizza da sempre il lavoro femminile".