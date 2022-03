Ivo Arad debutta con l'Orchestra del Comunale di Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 08 MAR - La stagione sinfonica del Teatro Comunale di Bologna prosegue a ritmo serrato con altri due debutti, quelli del direttore israeliano Ido Arad e della violinista turca di origini georgiane Veriko Tchumburidze, in concerto il 10 marzo alle 20.30 all'Auditorium Manzoni.

Interprete pluripremiata, invitata anche da Seiji Ozawa nella sua accademia in Svizzera, la giovane violinista affianca alla carriera solistica quella cameristica come membro del Trio Arte.

A Bologna Tchumburidze interpreta il celeberrimo Concerto per violino e orchestra in mi minore Op. 64 di Mendelssohn, il brano che aprì le porte ai grandi concerti per violino romantici.

Molto attivo in Germania, Ivo Arad, nel suo primo incontro con l'Orchestra del Teatro Comunale, propone poi la Sinfonia N.

7 in re minore di Antonín Dvořák, a pochi giorni dalla Nona che era stata proposta dalla nuova direttrice musicale del Teatro, Oksana Lyniv. A partire da domani, intanto, sarà possibile acquistare anche i biglietti per i quattro spettacoli della stagione di danza del Comunale sia in biglietteria ch e online.

Il cartellone si aprirà il 22 e 23 aprile alle 20.30 con un titolo simbolo, come è 'Giselle'. Assente dal 2003, torna in Sala Bibiena il Corpo di Ballo del Teatro alla Scala, diretto da Manuel Legris, nella storica coreografia di Jean Coralli e Jules Perrot ripresa da Yvette Chauviré. Le musiche di Adolphe-Charles Adam saranno eseguite dal vivo dall'Orchestra del TCBO guidata da Valery Ovsyanikov. Molta attesa, dopo gli slittamenti causati dalla pandemia, anche il debutto bolognese del Gala Internazionale di Danza Les Étoiles, prodotto e curato da Daniele Cipriani. Il 17 e 18 maggio una parata di stelle della danza mondiale, tra le quali Sergio Bernal, già primo ballerino del Ballet Nacional de España, Vadim Muntagirov, primo ballerino del Royal Ballet di Londra, e Isaac Hernandez, primo ballerino dell'English National Ballet, si ritroveranno assieme per celebrare il grande repertorio. La stagione bolognese di balletto comprende poi 'Relative Calm' di Robert Wilson e Lucinda Childs (24 e 25 settembre) e 'Fuego' della Compagnia di Antonio Gades (29 e 30 dicembre). (ANSA).