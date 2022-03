Covid: E-R, dal 10 marzo riaperte le visite per i ricoverati

Novità in arrivo per i familiari dei ricoverati in ospedale. Dal 10 marzo potranno tornare a far visita nei reparti non Covid per almeno 45 minuti al giorno, purché in possesso di Green pass rafforzato o semplice se accompagnato da certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare eseguito nelle 48 ore precedenti.

"Questa novità - ha sottolineato l'assessore alle Politiche per la salute, Raffaele Donini - segna un passo verso il ritorno alla normalità. Questo non deve farci dimenticare quanto ancora sia necessaria la cautela delle nostre azioni, soprattutto nei confronti di chi è più fragile".

Tutti i visitatori e i caregiver dei pazienti ricoverati (a esclusione dei reparti Covid) e gli accompagnatori, per poter accedere ai reparti ospedalieri dovranno esibire il Green pass.

Invece, è sempre consentito l'accesso ad accompagnatori e caregiver, anche se non vaccinati ma provvisti di semplice certificazione verde prodotta a seguito di test antigenico o molecolare, nel caso assistano under 12, persone con disabilità fisica, psichica o cognitiva che richiedono supporto, donne in fase di travaglio, parto e post-partum, over 80, persone allettate o in condizione di fine vita, in presenza di barriere linguistiche. I pazienti che accedono al pronto soccorso saranno sempre sottoposti a test antigenico. Per gli accompagnatori è invece previsto il possesso del Green pass Covid-19 (anche se ottenuto tramite test antigenico rapido nelle ultime 48 ore).

(ANSA).