Covid: altri 13 morti in Emilia-Romagna, superati i 16mila

Sono 1.853 i nuovi positivi al Coronavirus in Emilia-Romagna, su 9.794 tamponi nelle ultime 24 ore. Lieve crescita per i ricoverati, +3 in terapia intensiva (71) e +31 negli altri reparti Covid (1.207), mentre si registrano altri 13 morti, che superano quota 16mila dall'inizio della pandemia (16.012) L'età media dei nuovi contagi di oggi è di 40 anni e la situazione nelle province vede Bologna con 583 più 32 dell'Imolese, Modena con 220. I casi attivi scendono a 27.802 (-1.082), il 95,4% in isolamento a casa. I guariti sono 2.992 in più. (ANSA).