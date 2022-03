Turismo: Bagnara di Romagna nel club 'Borghi più belli d'Italia'

(ANSA) - BOLOGNA, 05 MAR - La cittadina di Bagnara di Romagna entra nel nel club dei "Borghi più belli d'Italia'.

Dopo Brisighella è il secondo comune del Ravennate a fare il suo ingresso nel ristretto novero che comprende, in regione, 14 borghi di cui solo tre - e tra questi anche Bagnara - in pianura. All'investitura ufficiale della città romagnola ha preso parte, tra gli altri, l'assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini.

"Oggi coroniamo un risultato davvero importante - ha osservato il sindaco Riccardo Francone - sento da una parte la gioia di poter essere parte di un club così prestigioso, dall'altro la responsabilità di farne parte, che presuppone non solo di continuare, ma anzi di intensificare un percorso virtuoso, per rendere Bagnara sempre più un paese attrattivo, conciliando le necessità dell'abitarlo con quelle del visitarlo".

"Quello dei luoghi come Bagnara - ha sottolineato Corsini - non è un turismo minore, ma un turismo migliore. Sono infatti questi i posti che sanno esprimere il meglio del Made in Italy certo, ci sono i grandi prodotti, i grandi marchi, ma sono poi i borghi che rappresentano l'immagine più vera e rappresentativa dell'Italia anche all'estero. I grandi numeri non si fanno qui ma è decisivo avere luoghi come questi per creare una regione sempre più attrattiva, diversificata e distintiva". (ANSA).