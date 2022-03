Fiamme in abitazione nel Modenese,donna salvata dai pompieri

(ANSA) - BOLOGNA, 05 MAR - Incendio in una abitazione di via Pasubio a Castelfranco Emilia, nel Modenese. Una donna, bloccata in casa dal fumo, è stata tratta in salvo dai Vigili del Fuoco accorsi sul posto e poi affidata ai sanitari del 118. Le fiamme, che hanno coinvolto diversi locali della struttura sono state spente rapidamente dalle due squadre di pompieri giunte per domare il rogo. I danni, a quanto appreso, sono ingenti. (ANSA).