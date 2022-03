Covid: oltre 2.000 casi e 14 morti in Emilia-Romagna

(ANSA) - BOLOGNA, 05 MAR - Sono poco più di duemila (2.056) i nuovi casi di positività al Coronavirus individuati in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore, con circa 11mila tamponi registrati.

I casi attivi sono 29.295, con il 95,7% di loro in isolamento a casa. In terapia intensiva ci sono 68 pazienti, due in più di ieri, mentre negli altri reparti Covid i degenti sono 1.167 (-26). Le vittime, tutte sopra i 70 anni, sono tre a Parma, quattro a Reggio Emilia, due a Modena, una a Bologna, due a Ferrara e due a Ravenna. (ANSA).