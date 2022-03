Arturo Brachetti torna a Bologna con 'Solo'

(ANSA) - BOLOGNA, 05 MAR - "Non vedo l'ora di salire nuovamente sul palcoscenico e sentire l'energia del pubblico", sono parole di Arturo Brachetti, il celebre attore trasformista che il 7 marzo alle 21 torna al Teatro EuropAuditorium di Bologna con lo show 'Solo the Legend of quick change. Un grande one man show scelto per festeggiare il ritorno nei teatri con un tour italiano, l'ultimo prima di spostarsi all'estero.

Dopo 450.000 spettatori in quattro stagioni in quasi 400 repliche, innumerevoli sold out e standing ovation, 'Solo' riprende il suo viaggio nel trasformismo, quell'arte che ha reso l'attore, illusionista e regista teatrale torinese celebre in tutto il mondo e che qui la fa da padrone con oltre 60 nuovi personaggi, molti ideati appositamente per questo show, che appariranno davanti agli spettatori in un ritmo incalzante e coinvolgente. Ma in 'Solo' Brachetti propone anche un viaggio nella sua storia artistica, attraverso altre affascinanti discipline in cui eccelle: grandi classici, come le ombre cinesi, il mimo e la chapeaugraphie, e sorprendenti novità, come la poetica sand painting e il magnetico raggio laser. Il mix tra scenografia tradizionale e videomapping, permette di enfatizzare i particolari e coinvolgere gli spettatori.

Uno spettacolo in cui Brachetti apre le porte della sua casa, fatta di ricordi e di fantasie; una casa senza luogo e senza tempo, in cui il sopra diventa il sotto e le scale si scendono per salire. Una casa dove ognuna delle stanze racconta un aspetto diverso del nostro essere e gli oggetti della vita quotidiana prendono vita, conducendoci in mondi straordinari dove il solo limite è la fantasia. Brachetti schiuderà la porta di ogni camera per scoprire storie e lasciare che prendano vita sul palcoscenico. Novanta minuti di vero spettacolo pensato per tutti, a partire dalle famiglie. (ANSA).