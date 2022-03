Ucraina: Lyniv incide a Bologna, 'dedica al mio Paese'

(ANSA) - BOLOGNA, 04 MAR - "Una nuova storia mondiale si sta creando davanti ai nostri occhi. Dedico la prima registrazione con la 'mia' Orchestra del Teatro Comunale di Bologna alla lotta per la libertà e la pace in Ucraina". Così la direttrice d'orchestra Oksana Lyniv commenta la conclusione a Bologna delle registrazioni delle opere suonate dall'orchestra emiliana che guida da inizio anno. Si è conclusa infatti negli studi della Fonoprint di Bologna la post-produzione della registrazione in Dolby Atmos della Sinfonia N. 4 di Anton Bruckner e della Sinfonia N. 9 'Dal nuovo mondo' di Antonín Dvorak, che nelle scorse settimane ha coinvolto l'Orchestra Sinfonica del Teatro Comunale di Bologna e Oksana Lyniv, oltre alla stessa Fonoprint. La prima fase del progetto si è svolta all'Auditorium Manzoni in occasione dei due concerti dell'11 e del 26 febbraio ed è proseguita nello studio Mastering 1 di Fonoprint, con la cura di Enrico Capalbio. Il sistema tecnologico permette all'ascoltatore di vivere la musica come se avesse di fronte l'artista. "Obiettivo del Teatro Comunale di Bologna - spiega il Sovrintendente Fulvio Macciardi - è porsi in prima linea nella ricerca e nello sviluppo della tecnologia musicale, per essere protagonista di questo nuovo mercato discografico". Il Comunale di Bologna punta a offrire l'ascolto delle due sinfonie attraverso le principali piattaforme streaming, Spotify in testa, dove il Teatro è presente col suo canale. (ANSA).