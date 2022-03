Ucraina: hotel Romagna attivano 400 posti per profughi

(ANSA) - RIMINI, 04 MAR - Proseguono gli arrivi di profughi sulla Riviera romagnola accolti negli alberghi stagionali che in fretta e furia sono stati riaperti dai gestori per la loro accoglienza attraverso il coordinamento dell'associazione Riviera Sicura. "Stamattina erano una ventina le strutture che ci hanno dato disponibilità - spiega l'albergatore e presidente dell'associazione di hotel, Giosuè Salomone - ieri circa 15 gli alberghi che ospitavano già profughi. La situazione cambia in maniera pressoché quotidiana. Ogni giorno riusciamo ad aggiungere nuove adesioni. In questi ultimi giorni si stanno aggiungendo anche molte disponibilità di seconde case".

A quanti profughi è possibile dare ospitalità in questo momento? Solo a Rimini "siamo riusciti ad ospitare circa 200 profughi - prosegue Salomone -. Grazie anche un po' al clamore mediatico dell'iniziativa, tanti altri alberghi si sono aggiunti, quindi in questo momento riusciamo comunque a coprire circa la disponibilità per 400 persone".

Gli arrivi sono costanti, avvengono anche di notte, ed è difficile tenerne il conto. "Anche oggi non navigheremo al di sotto dei 50 arrivi". Le strutture ricettive sono state le prime realtà della riviera ad essersi attivate per l'emergenza profughi, ancora prima delle istituzioni. Ieri in prefettura a Rimini si è tenuto l'incontro con i sindaci e la diocesi per fare la conta delle strutture pubbliche disponibili.

"Ci rendiamo conto che la guerra corre un attimo più veloce della burocrazia - prosegue l'albergatore - per cui nella primissima fase solo noi privati potevamo riuscire a mettere in piedi un'organizzazione, un primo piano di accoglienza. È chiaro che adesso si deve passare alla fase 2, quella di concerto con le istituzioni per riuscire a offrire il miglior servizio possibile a questa gente che scappa". (ANSA).