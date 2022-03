Set Diabolik in centro a Bologna, modifiche a circolazione

(ANSA) - BOLOGNA, 04 MAR - Dopo le riprese nei giorni scorsi sotto le torri di Kenzo Tange in zona Fiera, il set cinematografico di Diabolik dei Manetti Bros si sposta in centro città. Lunedì 7 e martedì 8 marzo infatti, tutta la troupe impegnata a girare le scene di Diabolik 2 e Diabolik 3 con la regia dei Manetti Bros, fisserà la base operativa nella zona di Via Marconi, Piazza dei Martiri, Via dei Mille e via Don Minzoni e alcune strade saranno chiuse, in altre la circolazione sarà consentita solo a passo d'uomo.

L'ambientazione sarà d'epoca, infatti saranno eliminati temporaneamente tutti i particolari che non corrispondono a quegli anni. Nelle due giornate di ripresa, in orario diurno, avvisa il Comune, verranno utilizzate armi di scena con colpi finti durante un inseguimento auto, gestiti dai maestri d'armi e stunt e in sicurezza. Come a ottobre 2021 in occasione del primo Diabolik, per garantire le regolari riprese del film, è necessario modificare temporaneamente la viabilità della zona.

La circolazione pedonale e l'accesso ai civici saranno sempre garantiti, così come il regolare svolgimento delle attività commerciali presenti. e modifiche alla viabilità sono consultabili sul sito del Comune di Bologna all'indirizzo www.comune.bologna.it/notizie/diabolik-bologna Saranno invece 48 le linee bus tra urbane e extraurbane che subiranno delle modifiche nelle corse: sul sito di Tper, all'indirizzo www.tper.it/diabolik, é possibile consultare tutte le deviazioni. (ANSA).