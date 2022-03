Passioni e arte di Lucio Dalla in mostra a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 04 MAR - Le passioni e l'arte di Lucio Dalla rivivono nella sua Bologna, al Museo civico archeologico, a pochi passi dalla casa dove ha vissuto per gran parte della sua vita. 'Lucio Dalla. Anche se il tempo passa' - promossa dal Comune di Bologna e curata da Alessandro Nicosia con la Fondazione Lucio Dalla - sarà aperta tutti i giorni, tranne il martedì, da oggi fino al 17 luglio e racconta il percorso umano e artistico del cantante, del quale oggi ricorre il 79/o anniversario dalla nascita.

Lo spazio espositivo è diviso in dieci sezioni tra le quali quella dedicata all'infanzia, alla passione per il clarinetto, al rapporto con il teatro, il cinema, con la poesia di Roberto Roversi e con Bologna. Nel documentario 'Per Lucio', trasmesso in prima visione assoluta ieri sera su Rai 3, Dalla risponde dicendo "tutto" alla domanda su che cosa vuole dalla vita. Nel "tutto" del cantante ci sono anche le frequentazioni di personaggi del mondo dello spettacolo e della musica, alle quali la mostra dedica una sala apposita.

Poi c'è l'attenzione verso i volti meno noti e sconosciuti, verso i quali il cantante ha sempre provato interesse e attrazione: "io amo il mio lavoro perché mi dà la possibilità di stare in mezzo alla gente - recita una frase affissa in una delle sale - di parlare con la gente, di essere utile".

La tappa di Bologna è la prima di un percorso che dal 22 settembre traslocherà all'Ara Pacis a Roma e, nel 2023, in occasione dell'ottantesimo anniversario della nascita dell'artista, sarà a Napoli e Milano. (ANSA).