Musica: il Trio Dmitrij all'Accademia Filarmonica di Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 04 MAR - Riconosciuto per le notevoli doti artistiche e stilistiche, il Trio Dmitrij è presente nel panorama musicale cameristico internazionale dal 2007, con una longevità e con un raro affiatamento collettivo che appartiene nel mondo musicale solo a pochissime formazioni. Si tratta del violinista Henry Domenico Durante, del violoncellista Francesco Alessandro De Felice e del pianista Michele Sampaolesi, che il 5 marzo alle 17 inaugurano la nuova stagione di musica da camera dell'Accademia Filarmonica di Bologna nella storica Sala Mozart in via Guerrazzi 13.

Nel primo di tredici concerti in programma fino a dicembre, il Trio Dmitrij eseguirà un programma che comprende due dei più importanti compositori del Novecento, i russi Sergej Rachmaninov e Dmitrij Shostakovich. Del primo verrà proposto il giovanile Trio élégiaque N. 1 in Sol minore, un brano in un solo movimento dal carattere lirico e melanconico, che Rachmaninov presentò al suo debutto a Mosca, appena diciottenne nel gennaio 1892, assieme ad altri di Chopin, Liszt, e del suo idolo Ciaikovskij.

Più variegata la proposta dedicata a Shostakovich, la cui musica da camera costituì per l'artista un antidoto ai suoi doveri come compositore per gli anniversari ufficiali del regime e alla sua necessità pratica come autore di musica da film (per anni fu questa la sua principale fonte di sostentamento): verranno presentate due Jazz suite, la N.1 e quella per Variety Orchestra, e il Trio per pianoforte N. 2 in mi minore Op. 67.

(ANSA).