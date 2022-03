Minacce e aggressioni, 5 denunciati alla Procura dei minori

Prima le minacce sui social, poi le aggressioni. Questo è il modus operandi di un gruppo di cinque ragazzi di età compresa fra i 15 ed i 17 anni che i carabinieri ora hanno denunciato alla Procura dei Minori di Bologna per violenza privata.

I cinque sono stati protagonisti di diversi episodi di violenza. Il primo lo scorso 8 febbraio quando, all'uscita da scuola, due di loro si sono affrontati sull'autobus con cui stavano facendo ritorno a casa. Nel pomeriggio, sul profilo Instagram di uno dei due, un 17enne, sono iniziate a giungere minacce da parte del rivale e di altri ragazzi. Due giorni dopo, il 10 di febbraio, all'uscita della scuola, lo studente 17enne si è accorto che, fuori dal cancello, c'erano quattro giovani completamente coperti in volto che non aveva mai visto. Intuito il pericolo, il 17enne è rientrato a scuola ma, nei pressi dell'ufficio della vice preside, uno degli inseguitori lo ha raggiunto e gli ha sferra un violento pugno al volto per poi scappare in autobus.

Avvisati i carabinieri, i militari hanno bloccato il mezzo pubblico e, grazie alla testimonianza del 17enne aggredito e dei post sui sociale, hanno identificato tutti i giovani. (ANSA).