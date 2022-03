Intesa Sanpaolo,Alessandra Florio dirige Emilia-Romagna e Marche

(ANSA) - ANCONA, 04 MAR - Dal 1 aprile la Direzione Regionale Emilia-Romagna e Marche di Intesa Sanpaolo sarà guidata da Alessandra Florio. La nomina, nell'ambito della riorganizzazione della Divisione Banca dei Territori guidato da Stefano Barrese, prevede 12 direzioni regionali, ed "il rafforzamento di alcune strutture centrali al fine di dare ulteriore impulso allo sviluppo di prodotti e servizi per la clientela ed a sostegno del territorio", si legge in una nota stampa del gruppo bancario. Alessandra Florio, veneta di Este, 52 anni, laureata in matematica all'Università di Padova, attualmente ricopre la responsabilità di direttore commerciale retail per la direzione regionale Veneto Ovest e Trentino Alto Adige. Ha svolto tutto il proprio percorso professionale nel gruppo Intesa Sanpaolo, iniziando dalla filiale sino ad assumere ruoli di crescente responsabilità in seno alle strutture della Banca dei Territori del gruppo. Tra le sue attività anche la partecipazione ai progetti promossi da Valore D, associazione di imprese che si impegna per l'equilibrio di genere e per una cultura inclusiva per la crescita delle aziende italiane e del Paese. (ANSA).