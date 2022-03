Il Teatro alla Scala raccontato dalla storica Carlotta Sorba

(ANSA) - BOLOGNA, 04 MAR - Quarto appuntamento, domenica 6 marzo alle 11 al Teatro Arena del Sole di Bologna, con il ciclo Lezioni di Storia - Le opere dell'uomo con Carlotta Sorba, docente di Storia contemporanea all'Università di Padova, per ripercorrere la storia di uno dei più celebri teatri del mondo, la Scala di Milano. Fatto costruire da Maria Teresa d'Austria, su richiesta delle maggiori famiglie milanesi, il Regio Ducal Teatro alla Scala è dal 1778 un luogo simbolo dei rapporti tra il potere politico, la città e le sue classi dirigenti. Ed è l'esperienza dell'opera, il genere musicale italiano per eccellenza, che vive e si rinnova tra le sue mura, da allora fino ad oggi. Lezioni di Storia - Le opere dell'uomo, realizzato da ERT Fondazione / Teatro Nazionale con Editori Laterza e il sostegno di Automobili Lamborghini, racconta la vita di alcune delle più importanti e note opere del mondo, attraverso le parole di studiosi d'eccezione, autorevoli per rigore scientifico e brillanti per efficacia comunicativa, che ricostruiscono l'origine di un'idea, il suo farsi concreto, la continuità o le trasformazioni del tempo. In ogni lezione si cerca di comprendere ciò che tiene insieme storia, potere, denaro, cultura e consenso. Il ciclo di lezioni proseguirà il 13 marzo con Carlo Greppi che propone una lezione sul Muro di Berlino, immagine di tutte quelle frontiere che negano la libera circolazione degli esseri umani e si conclude il 3 aprile con Ivano Dionigi che presenta la sua coinvolgente lezione Il palazzo della memoria. (ANSA).