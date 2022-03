Artigiano muore cadendo in cantiere nel Bolognese

Un artigiano di 50 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro, avvenuto nel pomeriggio a Castel Maggiore, nel Bolognese, nell'area del cantiere edile di un palazzo in ristrutturazione. Da una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe caduto da un solaio dove stava lavorando. Ha fatto un volo di circa sei metri che, a causa delle lesioni riportate nella caduta, non gli ha lasciato scampo. I soccorritori del 118 hanno potuto solo constatare il decesso dell'artigiano, che era originario dell'Est Europa. Sul posto, per i rilievi di legge e per ricostruire la dinamica dell'incidente, sono intervenuti i carabinieri di Castel Maggiore e della compagnia di Borgo Panigale, oltre ai funzionari della medicina del lavoro dell'Ausl. (ANSA).