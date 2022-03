Ucraina: il balletto russo Yacobson salta tournée in Italia

(ANSA) - BOLOGNA, 03 MAR - A causa del conflitto in corso in Ucraina e delle sanzioni contro la Russia, che non consentono agli artisti di poter raggiungere l'Italia, è sospesa la tournée del Balletto Yacobson di San Pietroburgo. Diverse le date italiane, fra cui quella a Parma dove il 31 marzo gli artisti avrebbero dovuto portare in scena al Teatro Regio uno dei capolavori del repertorio classico, 'Giselle'.

Il Balletto Yacobson di San Pietroburgo è stato fondato nel 1969 da uno dei più famosi coreografi del XX secolo, Leonid Yacobson. Creato come primo Teatro coreografico disgiunto dall'opera, si distingue per il titolo di 'Miniature coreografiche' rifacendosi alla famosa forma ballettistica scelta dal suo fondatore. Durante i sette anni della sua direzione artistica, Leonid Yacobson ha creato vari balletti, quali: "Shurale", "Spartacus", "La Cimice" e "La Terra dei Miracoli". Ballerini del calibro di Natalja Makarova, Alla Osipenko, Majja Pliseckaja e Mikhail Baryshnikov hanno danzato le sue coreografie. Nel 1976, alla morte di Leonid Yacobson, la sua eredità è stata raccolta da Askold Makarov, suo caro amico e stimato artista. L'attuale direttore della compagnia è Andrian Fadeev, già primo ballerino del Balletto del Teatro Mariinskij di San Pietroburgo. (ANSA).