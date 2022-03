Ucraina: giardiniere di Carpi torna in patria per combattere

(ANSA) - BOLOGNA, 03 MAR - Petro Yavorskiy ha 41 anni e da sette vive a Carpi (Modena) dove lavora come giardiniere. Mentre anche l'Emilia, come il resto d'Italia, si prepara ad accogliere profughi che scappano dalla guerra, lui ha deciso di fare il percorso inverso, ovvero tornare in Ucraina, suo paese d'origine, per imbracciare le armi.

La sua storia, raccontata dalla Gazzetta di Modena, è simile a quella di tanti altri che, in vari paesi europei, hanno deciso di fare la stessa scelta. Petro è stato un soldato, per 13 anni ha fatto parte dell'esercito ucraino. Domani, dopo aver lasciato il suo lavoro in Italia, partirà per l'Ucraina dove, a Leopoli, vivono la moglie e la figlia di 13 anni.

"In Ucraina - racconta - abita tutta la mia famiglia, ho lasciato tutto, ma adesso parto. Questa guerra non è con tutta la Russia, ma è con Putin, vuole governare il mondo, mette popolo contro popolo. In Russia ho tanti amici, ci sono tante belle persone che gli hanno detto di fermare questa guerra. Lui non si è fermato. Speriamo che Putin trovi un muro solido per tornare indietro e non andare avanti, dobbiamo fermarlo".

(ANSA).